Замените разговорное слово взор синонимом

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Замените разговорное слово взор синонимом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взор-синоним "Взгляд"... Удачи=)
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