10 макал мател буйрык райга
Қазақ тiлi
10 макал мател буйрык райга
Ответ(ы):
Гость:
Кісі елінде сұлтан болганша өз еліңде ұлтан бол алтынына сенгенше акылына сен окы да біл ойна да күл өз халкын үшін енбек ет білгеніңе сенбе біліміңе сен ұстазды атаңдай сыйла енбек етсен емерсің досыңа өтірік айтпа дұшпаныңа сырыңды айтпа аяз әліңді біл кұмырска жолынды біл артык сөйле кем сөйле таразылап тен сөйле
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