Какой корень слова расположившиеся?
Русский язык
Какой корень слова расположившиеся?
Ответ(ы):
Гость:
в этом слове корень -полож-
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