Какой корень слова расположившиеся?

Русский язык
Какой корень слова расположившиеся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
в этом слове корень -полож-

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