Почему писатель так подробно описывает витрины гастронома? Какие другие примеры ??ной, недоступной героям рассказа жизни окружают их в предпраздничный. вечер в центре города? А.И.Куприн "Чудесный доктор"

Литература

Почему писатель так подробно описывает витрины гастронома? Какие другие примеры ??ной, недоступной героям рассказа жизни окружают их в предпраздничный. вечер в центре города? А.И.Куприн "Чудесный доктор"

Автор: Гость