Почему писатель так подробно описывает витрины гастронома? Какие другие примеры ??ной, недоступной героям рассказа жизни окружают их в предпраздничный. вечер в центре города? А.И.Куприн "Чудесный доктор"
Литература
Почему писатель так подробно описывает витрины гастронома? Какие другие примеры ??ной, недоступной героям рассказа жизни окружают их в предпраздничный. вечер в центре города? А.И.Куприн "Чудесный доктор"
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