Посчитайте механическую энергию пули массой 9 гр, движущуюся со скоростью 900 м/с. К??кая это будет энергия?

Физика

Посчитайте механическую энергию пули массой 9 гр, движущуюся со скоростью 900 м/с. К??кая это будет энергия?

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