Посчитайте механическую энергию пули массой 9 гр, движущуюся со скоростью 900 м/с. К??кая это будет энергия?

Физика
Посчитайте механическую энергию пули массой 9 гр, движущуюся со скоростью 900 м/с. К??кая это будет энергия?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кинетическая энергия Ек=mv^2 /2 =9*10^-3*9*9*10^4/2=3645 Дж
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