Какие процессы протекают в тонком кишечнике?
Биология
Какие процессы протекают в тонком кишечнике?
Ответ(ы):
Гость:
1Перистальтика 3 стадии 1-продвижение пищи 2 перемешивание пищи 3 продвижение в толстую кишку . 2 всасывание питательных веществ 3 всасываются аминокислоты . 4 синтез витаминов
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