Как изменилась жизнь Герасима после гибили Му-му
Литература
Как изменилась жизнь Герасима после гибили Му-му
Ответ(ы):
Гость:
Во - первых, когда Муму не стало, то Герасим потерял друга (собаку). После смерти собаки Герасим стал грустным, замкнутым он стал несчастен.
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