Сумма частного чисел 84 и 3 и произведения число 16 и 8 равно
Математика
Сумма частного чисел 84 и 3 и произведения число 16 и 8 равно
Ответ(ы):
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84:3+16*8+=158 84:3= 28 16*8=128 28+128=158
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