Три комбайнера работая совместно убирают поле за 6 дней первый комбайнер работая ?? одиночку убирает поле за 20 дней а второй за 30 дней за сколько дней убирает поле третий комбайнер

Математика

Три комбайнера работая совместно убирают поле за 6 дней первый комбайнер работая ?? одиночку убирает поле за 20 дней а второй за 30 дней за сколько дней убирает поле третий комбайнер

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