Три комбайнера работая совместно убирают поле за 6 дней первый комбайнер работая ?? одиночку убирает поле за 20 дней а второй за 30 дней за сколько дней убирает поле третий комбайнер
Математика
Три комбайнера работая совместно убирают поле за 6 дней первый комбайнер работая ?? одиночку убирает поле за 20 дней а второй за 30 дней за сколько дней убирает поле третий комбайнер
Ответ(ы):
Гость:
Всю работу обозначим, как 1. х дней - время 3 комбайнера. Найдем производительность: работа/время, то есть 1/6 пр общая, 1/20 производительность 1 комбайнера. 1/30 производительность 2 комбайнера. 1/х производительность 3 комбайнера. Общая производительность - производительность всех комбайнеров, то есть 1/20+1/30+1/х=1/6. 1/х=1/6-1/20-1/30. 1/х=10/60-3/60-2/60. 1/х=5/60. 1/х=1/12. х=12. За 12 дней.
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