Какое свойство русской лексики использует поэт О.Григорьев для создания комического эффекта? Вечером девочка Мила В садике клумбу разбила. Брат её мальчик Иван Тоже разбил … стакан.
Русский язык
Какое свойство русской лексики использует поэт О.Григорьев для создания комического эффекта? Вечером девочка Мила В садике клумбу разбила. Брат её мальчик Иван Тоже разбил … стакан.
Ответ(ы):
Гость:
В данном четверостишье используются омонимы.
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