Какое свойство русской лексики использует поэт О.Григорьев для создания комического эффекта? Вечером девочка Мила В садике клумбу разбила. Брат её мальчик Иван Тоже разбил … стакан.

Русский язык

Какое свойство русской лексики использует поэт О.Григорьев для создания комического эффекта? Вечером девочка Мила В садике клумбу разбила. Брат её мальчик Иван Тоже разбил … стакан.

Автор: Гость