Какое свойство русской лексики использует поэт О.Григорьев для создания комического эффекта? Вечером девочка Мила В садике клумбу разбила. Брат её мальчик Иван Тоже разбил … стакан.

Русский язык
Какое свойство русской лексики использует поэт О.Григорьев для создания комического эффекта? Вечером девочка Мила В садике клумбу разбила. Брат её мальчик Иван Тоже разбил … стакан.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В данном четверостишье используются омонимы. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сократите дроби по образцу: 1) 12/18, 18/20, 20/24, 24/30 2) 56/49, 40/32, 48/36, 28/21
Ответить
Английский язык
Помогите сделать задание (письмо)
Ответить
Русский язык
ФОНЕТИЧЕСКИЙ разбор слова ПИРОГ
Ответить
Физика
Помогите пожалусто срочно надо!!!!
Ответить
Алгебра
Прямая BM перпендикулярна к плоскости прямоугольника ABCD. докажите что прямая по которой пересекаются плоскостиADM и BCM,перпендикулярна к плоскос...
Ответить