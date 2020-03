Прямая BM перпендикулярна к плоскости прямоугольника ABCD. докажите что прямая по которой пересекаются плоскостиADM и BCM,перпендикулярна к плоскости ABM

Гость: Гость:

Достроим треугольник DAM до параллелограмма AMED. ME || AD || BC Поэтому точка E лежит в плоскости ADM и лежит в плоскости BCM. Следовательно ME и есть прямая пересечения ADM и BCM ME=BC и ME || BC, следовательно BMEC параллелограмм угол MBC прямой, BMEC -- прямоугольник, следовательно ME перпендикулярно BM. угол BAD прямой, следовательно, MAD -- тоже прямой (теорема о 3 перпендикулярах) , следовательно AMED -- прямоугольник, следовательно, ME перпендикулярно AM. ME перпендикулярно AM и BM, следовательно, ME перпендикулярно плоскости ABM.