Прямая BM перпендикулярна к плоскости прямоугольника ABCD. докажите что прямая по которой пересекаются плоскостиADM и BCM,перпендикулярна к плоскости ABM
Алгебра
Прямая BM перпендикулярна к плоскости прямоугольника ABCD. докажите что прямая по которой пересекаются плоскостиADM и BCM,перпендикулярна к плоскости ABM
Ответ(ы):
Гость:
Достроим треугольник DAM до параллелограмма AMED. ME || AD || BC Поэтому точка E лежит в плоскости ADM и лежит в плоскости BCM. Следовательно ME и есть прямая пересечения ADM и BCM ME=BC и ME || BC, следовательно BMEC параллелограмм угол MBC прямой, BMEC -- прямоугольник, следовательно ME перпендикулярно BM. угол BAD прямой, следовательно, MAD -- тоже прямой (теорема о 3 перпендикулярах) , следовательно AMED -- прямоугольник, следовательно, ME перпендикулярно AM. ME перпендикулярно AM и BM, следовательно, ME перпендикулярно плоскости ABM.
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