Товарный поезд прошёл 315км.Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч.Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью.

Математика

Товарный поезд прошёл 315км.Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч.Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью.

Автор: Гость