Товарный поезд прошёл 315км.Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч.Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью.

Математика
Товарный поезд прошёл 315км.Он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч.Сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после, если он шёл с одинаковой скоростью.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1). сколько часов поезд был в пути? 3+4=7 часов 2). Какая скорость  была у поезда? 315:7=45 км/час 3. Сколько километров поезд прошел до остановки? 45*3=135 км 4. Сколько километров поезд прошел после остановки? 45*4=180 км   или 315-135=180 км
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