подобрать глаголы к словам:град,ветер,ливень,вьюга,туман,радуга,снегопад,гроза.
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подобрать глаголы к словам:град,ветер,ливень,вьюга,туман,радуга,снегопад,гроза.
Ответ(ы):
Гость:
Шел град, дул ветер, шел(лил) ливень, мела вьюга, рассеялся туман, появилась радуга, пошел снегопад,
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