В равнобедренном треугольнике угол при вершине в четыре раза меньше угла при основании. Угол при основании: а) 80 градусов б) 20 градусов в) 36 градусов

Алгебра

В равнобедренном треугольнике угол при вершине в четыре раза меньше угла при основании. Угол при основании: а) 80 градусов б) 20 градусов в) 36 градусов

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