Определите форму времени глагола число род или лицо раскинулось высятся выйдешь ??ткрывается смотришь насмотришься тянутся уходит сходит любоватся помогите срочно

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Определите форму времени глагола число род или лицо раскинулось высятся выйдешь ??ткрывается смотришь насмотришься тянутся уходит сходит любоватся помогите срочно
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