Номер 980 только где отметил-галочкой заранее спс
Математика
Номер 980 только где отметил-галочкой заранее спс
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшее возможное делимое разделить на наименьший возможный делитель - получим наибольшее возможное частное Наименьшее делимое делим на наибольший делитель –получаем наименьшее частное 18/9=2 25/5=5 2<(x/y)<5 16/8=2 21/3=7 2<(x/y)<7
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