Номер 980 только где отметил-галочкой заранее спс

Математика
Номер 980 только где отметил-галочкой заранее спс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшее возможное делимое разделить  на наименьший возможный делитель  - получим наибольшее возможное частное   Наименьшее  делимое делим на наибольший делитель –получаем наименьшее частное   18/9=2   25/5=5   2<(x/y)<5 16/8=2   21/3=7   2<(x/y)<7
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