Сочинение на тему "Быть увлеченным человеком-значит жить интересную жизнь "

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Сочинение на тему "Быть увлеченным человеком-значит жить интересную жизнь "
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жить своим центром - это всегда быть самим собой. Центр дает смысл существования. Жить в центре - значит быть увлеченным.Человек виден другим людям именно через центр формулы души. Как-то в поезде у меня попутчиком был один молодой человек. Очень общительный, темпераментный, такой с широкой душой. Я ему сразу сказала, что наверняка в центре его формулы души есть сильный меркурий и солнце. Специально спросила его дату рождения. Дома посмотрела, и убедилась, что была совершенно права.  Планеты вокруг центра - это окружающий человека мир. Поэтому, не находясь в своем центре, человек ищет не себя, а условия жизни, предъявляет претензии к окружающим, все становятся виноватыми в его проблемах, несчастьях и болезнях. Через внешние планеты собирается и впитывается информация об окружающем мире. Здесь находится взгляд человека на окружение, связи, сфера приложения силы своего центра.
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