Представте что в чашку чая положили всего один маленький кусочек сахара. Какой по??учился чай сладкий или сладковатый?
Русский язык
Представте что в чашку чая положили всего один маленький кусочек сахара. Какой по??учился чай сладкий или сладковатый?
Ответ(ы):
Гость:
Сладковатый. Ну мне так кажется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны...