Представте что в чашку чая положили всего один маленький кусочек сахара. Какой по??учился чай сладкий или сладковатый?

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Представте что в чашку чая положили всего один маленький кусочек сахара. Какой по??учился чай сладкий или сладковатый?

Автор: Гость