Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны квадрата?реши задачу подбором

Математика
Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны квадрата?реши задачу подбором
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4*4=16(см2) площадь 4+4+4+4=16(см) периметр
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