Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны квадрата?реши задачу подбором

Математика

Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны квадрата?реши задачу подбором

Автор: Гость