Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны квадрата?реши задачу подбором
Математика
Учительница начертила на доске квадрат. ученики вычислили его периметр и площадь.в обоих случаях получилось одно и то же число.какова длина стороны квадрата?реши задачу подбором
Ответ(ы):
Гость:
4*4=16(см2) площадь 4+4+4+4=16(см) периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из данного предложения выписаны словосочетания.Отметьте ошибочный вариант: Изр??дка снег скрывался с ветвей и падал на землю тяжёлыми хлопьями. ...
География