Помогите пожалуйста! Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагательными предложения.

Гость: Гость:

И.п. смелая,ловкий,веселый. Р.п. смелой,ловкого,веселого. Д.п. смелой,ловкому,веселому. В.п. смелую,ловкий,весёлый. Т.п. смелой,ловким,веселым П.п. о смелой, о ловком, весёлом так?