Помогите пожалуйста! Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагательными предложения.
Русский язык
Помогите пожалуйста! Просклоняй прилагательные веселый, смелая, ловкий. Составь с данными прилагательными предложения.
Ответ(ы):
Гость:
И.п. смелая,ловкий,веселый. Р.п. смелой,ловкого,веселого. Д.п. смелой,ловкому,веселому. В.п. смелую,ловкий,весёлый. Т.п. смелой,ловким,веселым П.п. о смелой, о ловком, весёлом так?
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