Как переводится whales are the biggest animals in the sea
Английский язык
Как переводится whales are the biggest animals in the sea
Ответ(ы):
Гость:
Киты самые большие животные(обитатели) океана или в океане
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНОО !!!!!!!! 2. Заказанная работа была выполнена за три дня в первый день было сделано 4/15 всей работы , а во второй 5/12. Какую часть работ...
Химия
Напишите уравнения реакции, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: C2H5ONa-C2H5OH-C2H4-C2H5Cl-C2H5OH C2H5OH-CO2
Математика
Длина страницы книги 1 дм 7см, а ширина 9см. Вычисли площадь страницы этой книги. ...*..=(...+..)*..=...(см2) 1)...*..=... 2)...+..=... 3)....