1. Найдите значение выражения: а) 2,8/16,8; б) 21/4 / 13/8; в) 1,21 / 32/3.

Математика
1. Найдите значение выражения: а) 2,8/16,8; б) 21/4 / 13/8; в) 1,21 / 32/3.
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Ответ(ы):
Гость:
2,8:16,8=0,1667  или 28/10:168/10=28*10/10/168=28/168=1/6 б) 21/4:13/8=21*8/4*13=42/13=3 3/13 в) 121/100:32/3=121*3/100*32=363/3200
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