Выполни деление,используя запись уголком 616:7 300:4 203:7 567:9 680:8 480:5 125:5 504:6 276:4

Математика
Выполни деление,используя запись уголком 616:7 300:4 203:7 567:9 680:8 480:5 125:5 504:6 276:4
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Ответ(ы):
Гость:
1=88 2=75 3=29 4=63 5=85 6=96 7=25 8=84 9=69
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