Длина страницы книги 1 дм 7см, а ширина 9см. Вычисли площадь страницы этой книги. ...*..=(...+..)*..=...(см2) 1)...*..=... 2)...+..=... 3)...+...=... ответ:..

Математика
Длина страницы книги 1 дм 7см, а ширина 9см. Вычисли площадь страницы этой книги. ...*..=(...+..)*..=...(см2) 1)...*..=... 2)...+..=... 3)...+...=... ответ:..
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