Подскажите как приготовить быстро за 5 минут печенье?!

Гость: Гость:

Ох,я не знаю как печенье,но знаю как кекс максимум за 10 минут. Рецепт кекса:Всё кладим в миску Мука- 4 столов. ложки Сахар- 4 столов.ложки Какао Несквик- 2 столов.ложки Яйцо-1 шт. Молоко- 3 столов.ложки.,наливаешь на ложку Масло сливочное-4 кусочка Далее всё перемешиваешь и ставишь в микроволновку пока смесь не затвердеет. :-)