Какое средство передвижение было у разбойника али-бабы

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Какое средство передвижение было у разбойника али-бабы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Средством передвижения был конь 
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