Какое средство передвижение было у разбойника али-бабы
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Какое средство передвижение было у разбойника али-бабы
Ответ(ы):
Гость:
Средством передвижения был конь
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