Проект моё имя и фамилия 1 класс

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У каждого есть имя. А связаны ли мы и наши имена ? Давайте разберёмся ! Возьмём имя - Екатерина. Обратимся к словарю и узнаем значение этого имени: Имя Екатерина (разг. Катерина) происходит от греческого слова "катариос" - чистый, непорочный и означает чистая, непорочная, истинная. Екатерина считает долгом своим быть возможно красивой, возможно умной, возможно величественной, а главное - безукоризненной, безупречной и благородной.Она запаслива и чуть жадновата. Катя самолюбива, болезненно переносит чье-то превосходство, в классе она одна из лучших учениц и стремится дружить с теми, кто составляет «элиту» класса, пользуется силой или авторитетом. Обладает нерешительным характером. Неудовлетворенная Екатерина беспокойна, раздражительна, даже зла. К знакомым мне девочкам это описание вполне подходит. Ко мне почти подходит.