Помогите пожалуйста 169 упражнением

Английский язык
Помогите пожалуйста 169 упражнением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Товарный поезд прошёл 315км.он был в пути до остановки 3 ч и после остановки 4 ч.сколько километров прошёл поезд до остановки и сколько после,если ...
Ответить
Литература
Помогите задание на фотке я не могу узнать что за роль там где он в красной кофте и??ображает
Ответить
Математика
Выполни действие 1 3/4 * 5/16 * 2 2/3 * 6 6/7
Ответить
Другие предметы
Какое средство передвижение было у разбойника али-бабы
Ответить
Русский язык
подобрать глаголы к словам:град,ветер,ливень,вьюга,туман,радуга,снегопад,гроза.
Ответить