Сократите дроби по образцу: 1) 12/18, 18/20, 20/24, 24/30 2) 56/49, 40/32, 48/36, 28/21

Математика
Сократите дроби по образцу: 1) 12/18, 18/20, 20/24, 24/30 2) 56/49, 40/32, 48/36, 28/21
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)12/18=2/3 18/20=9/10 20/24=5/6 24/30=8/10 б)56/49=8/7 40/32=5/4 48/36=8/6 28/21=9/7
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