Подберите к глаголами рвать, звать и гнать однокоренные глаголы с беглым гласным ?? приставках?
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Подберите к глаголами рвать, звать и гнать однокоренные глаголы с беглым гласным ?? приставках?
Ответ(ы):
Гость:
Зовет Гонит ))))))))))
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