Подберите к глаголами рвать, звать и гнать однокоренные глаголы с беглым гласным ?? приставках?

Русский язык
Подберите к глаголами рвать, звать и гнать однокоренные глаголы с беглым гласным ?? приставках?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зовет Гонит ))))))))))
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