Мотоциклист ехал 3ч со скоростью 60 км/ч и 2 ч со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние о?? проехал за всё это время? Объясни, что обозначает выражение 60•3-70•2.

Математика

Мотоциклист ехал 3ч со скоростью 60 км/ч и 2 ч со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние о?? проехал за всё это время? Объясни, что обозначает выражение 60•3-70•2.

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