Перепишите раскрывая скобки.Определите употребляются ли данные прилагательные без не-.Подберите к каждому прилагательному существительное. (Не)наглядный,(не)суразный,(не)лепое,(не)ряшливый,(не)взрачный,(не)настная,(не)престанны...

Русский язык
Перепишите раскрывая скобки.Определите употребляются ли данные прилагательные без не-.Подберите к каждому прилагательному существительное. (Не)наглядный,(не)суразный,(не)лепое,(не)ряшливый,(не)взрачный,(не)настная,(не)престанный,(не)навистная,(не)обычный.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ненаглядный мальчик, несуразное слово, нелепое высказывание, неряшливый человек, ненастный день, непрестанный процесс, ненавистная работа, необычный рисунок. Данные прилагательные не употребляются без "не".
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