Почему обмен веществ и энергии является основным признаком живого организма?Как ??вязаны вещество (пища) и энергия (силы)?

Биология
Почему обмен веществ и энергии является основным признаком живого организма?Как ??вязаны вещество (пища) и энергия (силы)?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Органические вещества окисляясь в митохондриях образуют энергию. Так, например, при расщеплении 1г липидов (жиров) освобождается 38,9 кДж энергии (9,3 ккалории) . 
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