Почему обмен веществ и энергии является основным признаком живого организма?Как ??вязаны вещество (пища) и энергия (силы)?

Биология

Почему обмен веществ и энергии является основным признаком живого организма?Как ??вязаны вещество (пища) и энергия (силы)?

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