Помогите пожалуйста 5 предложений на was were негатив позитив и вопросительный
Английский язык
Помогите пожалуйста 5 предложений на was were негатив позитив и вопросительный
Ответ(ы):
Гость:
Our trip was very interesting that day. I was not very busy yesterday. We were not very upset because of our bad marks. Was he at school yesterday? Were you at home that time?
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