Все имена героев в произведении малыш А.Б.Стругатский

Литература
Все имена героев в произведении малыш А.Б.Стругатский
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Гость:
Комов, Майка, Вандерхуз, Геннадий, Майя, Джек,Рекс,Том,Вадик, Ганс, Стась, Шура
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