Найди периметр прямоугольника, площадь которого равна 32 квадратных сантиметра, а ширина-4см

Математика
Найди периметр прямоугольника, площадь которого равна 32 квадратных сантиметра, а ширина-4см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S= a*b P= 2*(a+b) 32=4a a= 32/4 a=8 P= 2*(8+4)= 2*12= 24 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника 36 см. Сумма длин трех его сторон 25 см. Чему равна площадь этого прямоугольника?
Ответить
Русский язык
Написать историю про Деда Мороза для 4 класса
Ответить
Литература
Все имена героев в произведении малыш А.Б.Стругатский
Ответить
Математика
Из пяти килограмм моркови получается 2 литра сока сколько нужно дать моркови чтоб?? получить 12 литров сока
Ответить
Химия
Помогите, пожалуйста. Приведите пример соли, раствор которой образует осадки пр?? обработке как растворимой щёлочью, так и раствором хлорида бар...
Ответить