Найди периметр прямоугольника, площадь которого равна 32 квадратных сантиметра, а ширина-4см
Математика
Найди периметр прямоугольника, площадь которого равна 32 квадратных сантиметра, а ширина-4см
Ответ(ы):
Гость:
S= a*b P= 2*(a+b) 32=4a a= 32/4 a=8 P= 2*(8+4)= 2*12= 24 см
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