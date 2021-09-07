А) 19/21+1/7-9/21= б)17/30-1/3+7/30=
Математика
А) 19/21+1/7-9/21= б)17/30-1/3+7/30=
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие вопросы можно задать к христианству? Например: Кто создал славянскую азбуку? написать 10 вопросов можно выбрать: ислам, христианство, б...
Алгебра
Найдите промежуток возрастания функции y=x^2+1 Выберите ответ: [0;беск.) (−1;беск.) (1;беск.) (−беск.;1) (−беск.;1] P.S. Беск. - беск...
Английский язык
Заполнить пропуски нужными местоимениями ____________ am from Paris. I can see a tulip. __________ is big and red. Sue is from London. _____...
Физика
Электрический чайник мощностью 2,2кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В . Определите силу тока в нагревательном элемент...