Какие вопросы можно задать к христианству? Например: Кто создал славянскую азбуку? написать 10 вопросов можно выбрать: ислам, христианство, буддизм, иудаизм и задавать к этим религиям вопросы
Обществознание
Какие вопросы можно задать к христианству? Например: Кто создал славянскую азбуку? написать 10 вопросов можно выбрать: ислам, христианство, буддизм, иудаизм и задавать к этим религиям вопросы
Ответ(ы):
Гость:
1. Кто первым на Руси принял крещение? 2. В каком году и кто крестил Русь? 3. Из каких соображений Русь крестили? Почему князь решил принять христианство, а не мусульманство? 4. Как поступали с людьми, которые остались при вере их дедов?
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