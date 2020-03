Заполнить пропуски нужными местоимениями ____________ am from Paris. I can see a tulip. __________ is big and red. Sue is from London. __________ is a student. My dad is a cook. _________ is a good cook.

Английский язык

Автор: Гость