Заполнить пропуски нужными местоимениями ____________ am from Paris. I can see a tulip. __________ is big and red. Sue is from London. __________ is a student. My dad is a cook. _________ is a good cook.

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Заполнить пропуски нужными местоимениями ____________ am from Paris. I can see a tulip. __________ is big and red. Sue is from London. __________ is a student. My dad is a cook. _________ is a good cook.
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