Периметр прямоугольника равен 22 мм , а его площади равна 30 м в квадрате . Найдите стороны прямоугольника

Алгебра

Периметр прямоугольника равен 22 мм , а его площади равна 30 м в квадрате . Найдите стороны прямоугольника

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