Плиз все задания ответ балов много даю
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Плиз все задания ответ балов много даю
Ответ(ы):
Гость:
1)Идёт-ходить-ходить Заводит-заводить-перемещать Говорит-говорить-болтать,говорить Пленяет-пленять-держать взаперти Тужит-тужить-горевать Служит-служить-служить Бредёт-бредить-непонятно говорить Чахнет-чахнуть-слабеть,вянуть. 2) 1 вариант Чёрный с красноватым отливом,скорей всего 3) Песнь заводит-начинает петь Мимоходом-пройти мимо... Тужит-огорчиться,горевать Златом-золото 4) Понять не могу :-(
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