Плиз все задания ответ балов много даю

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Плиз все задания ответ балов много даю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Идёт-ходить-ходить Заводит-заводить-перемещать Говорит-говорить-болтать,говорить Пленяет-пленять-держать взаперти Тужит-тужить-горевать Служит-служить-служить Бредёт-бредить-непонятно говорить Чахнет-чахнуть-слабеть,вянуть. 2) 1 вариант Чёрный с красноватым отливом,скорей всего 3) Песнь заводит-начинает петь     Мимоходом-пройти мимо...     Тужит-огорчиться,горевать     Златом-золото 4)  Понять не могу :-(
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