Плиз все задания ответ балов много даю

Гость: Гость:

1)Идёт-ходить-ходить Заводит-заводить-перемещать Говорит-говорить-болтать,говорить Пленяет-пленять-держать взаперти Тужит-тужить-горевать Служит-служить-служить Бредёт-бредить-непонятно говорить Чахнет-чахнуть-слабеть,вянуть. 2) 1 вариант Чёрный с красноватым отливом,скорей всего 3) Песнь заводит-начинает петь Мимоходом-пройти мимо... Тужит-огорчиться,горевать Златом-золото 4) Понять не могу :-(