Определили в чем сходства Герасима и Татьяны

Литература
Определили в чем сходства Герасима и Татьяны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Герасим был бедный и был дворником,татьяна тоже самое но была прачкой
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