Объясните связь кровеносной и пищеварительной системы?
Биология
Объясните связь кровеносной и пищеварительной системы?
Ответ(ы):
Гость:
Например в печень кровь притекает из двух сосудов:верхняя полая вена собирает венозную кровь от непарных органов брюшной полости ,и печеночная артерия ,с которой притекают кровь(О2)и питательные вещества ,оттекает в нижнюю полу вену поэтому с помощью кровеносной системы все органы получают О2 а также из кишечника и других органов брюшной полости всасываются питательные вещества в кровь и разносятся по всему организму .
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