Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег . У него осталось 50 тенге . Склько денег был у Марата первоначально
Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег . У него осталось 50 тенге . Склько денег был у Марата первоначально
Ответ(ы):
Гость:
Было- Х. Потратил 5/7 Х. Осталось 50 Тенге. Составим и решим уравнение; Х-5/7Х=50 2/7Х=50 Х=50:2/7 х=175 ( было)
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