Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег . У него осталось 50 тенге . Склько денег был у Марата первоначально

Математика

Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег . У него осталось 50 тенге . Склько денег был у Марата первоначально

Автор: Гость