Срочно помощь мне нужно знать где применяется кремний(Si) в химии

Химия
Срочно помощь мне нужно знать где применяется кремний(Si) в химии
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Ответ(ы):
Гость:
Применяется как материал для изготовления полупроводниковых приборов (транзисторы,термисторы)применяют в инфракрасной оптике
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