Срочно помощь мне нужно знать где применяется кремний(Si) в химии
Химия
Срочно помощь мне нужно знать где применяется кремний(Si) в химии
Ответ(ы):
Гость:
Применяется как материал для изготовления полупроводниковых приборов (транзисторы,термисторы)применяют в инфракрасной оптике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег . У него осталось 50 тенге . Склько денег был у Марата первоначально
Русский язык
Чехов как-то сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. (...) Пусть судят их присяжные заседатели, а мо...
Алгебра
Информатика