Решите Пожалуйста, срочно надо ) 1. тело массой 8 кг оказывает на стол давление 80МП??. какова площадь опоры этого тела? 2. вычислите давление , которое производит на стол компакт - диск, если его масса 70г, а площадь опоры ...

Физика

Решите Пожалуйста, срочно надо ) 1. тело массой 8 кг оказывает на стол давление 80МП??. какова площадь опоры этого тела? 2. вычислите давление , которое производит на стол компакт - диск, если его масса 70г, а площадь опоры 78см^2.

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