Решите Пожалуйста, срочно надо ) 1. тело массой 8 кг оказывает на стол давление 80МП??. какова площадь опоры этого тела? 2. вычислите давление , которое производит на стол компакт - диск, если его масса 70г, а площадь опоры ...

Физика
Решите Пожалуйста, срочно надо ) 1. тело массой 8 кг оказывает на стол давление 80МП??. какова площадь опоры этого тела? 2. вычислите давление , которое производит на стол компакт - диск, если его масса 70г, а площадь опоры 78см^2.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. p=F/S S=F/p F=mg=8*10=80 Н S=80/80*10^-6=10^6 м^2 2. 70 г=0,07 кг 78 см^2= 78*10^-4 м^2 p=F/S F=mg=0,07*10=0.7 Н р=0,7/78*10^-4=8,9 Па
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