В цветочный магазин привезли 57 роз а гвоздик на 18 меньше сколько всего цветов привезли в магазин

Математика

В цветочный магазин привезли 57 роз а гвоздик на 18 меньше сколько всего цветов привезли в магазин

Автор: Гость