В цветочный магазин привезли 57 роз а гвоздик на 18 меньше сколько всего цветов привезли в магазин

Математика
В цветочный магазин привезли 57 роз а гвоздик на 18 меньше сколько всего цветов привезли в магазин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 57-18=39 гвоздик 2. 39+57=96 цветов всего
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