Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви один работал 4 д??я ежедневно ремонтировал 12 пар обуви другой работал 6 дней сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно 2 главных мастера отремонтировали одинако...

Математика
Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви один работал 4 д??я ежедневно ремонтировал 12 пар обуви другой работал 6 дней сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно 2 главных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви один работал 4 дня ежедневно ремонтировал 12 пар обуви другой работал 6 дней сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:6=2 (п) Ответ:2 пары обуви ремонтировал 2 мастер ежедневно.
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