Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви один работал 4 д??я ежедневно ремонтировал 12 пар обуви другой работал 6 дней сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно 2 главных мастера отремонтировали одинако...

Математика

Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви один работал 4 д??я ежедневно ремонтировал 12 пар обуви другой работал 6 дней сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно 2 главных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви один работал 4 дня ежедневно ремонтировал 12 пар обуви другой работал 6 дней сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно

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