Периметр параллелограмма ABCD равен 36 см.Сторона BC на 6 см больше стороны AB.Найдите стороны параллелограмма.

Геометрия
Периметр параллелограмма ABCD равен 36 см.Сторона BC на 6 см больше стороны AB.Найдите стороны параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х +х +х +х+6+6=36 4х=24 х=6=АВ=СД 6+6=12=ВС=АД
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