Периметр параллелограмма ABCD равен 36 см.Сторона BC на 6 см больше стороны AB.Найдите стороны параллелограмма.
Геометрия
Периметр параллелограмма ABCD равен 36 см.Сторона BC на 6 см больше стороны AB.Найдите стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х +х +х +х+6+6=36 4х=24 х=6=АВ=СД 6+6=12=ВС=АД
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Литература
Ребяяяяяяята помогите пожалуйста с какими словами погибали остап андрий и тар??с из фильма тарас бульба
Русский язык
Окружающий мир