Два однокоренных слова к словам дорогОй и дорОгой и две формы к этим словам.
Русский язык
Два однокоренных слова к словам дорогОй и дорОгой и две формы к этим словам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДорогОй : дорогуша, подорожал. ДорОгой : подорожный, придорожный.
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